شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة يستقبل وفدًا من اتحاد المحامين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وفد اتحاد المحامين العرب برئاسة الأمين العام المكاوي بن عيسى، وحضور كل من الأمين العام المساعد لدولة المقر سيد شعبان، والأمين العام المساعد بالاتحاد يحيى التوني، والأمين العام المساعد عبد الجواد أحمد، وذلك في مقر السفارة.

وأكد بن عيسى خلال زيارته على استمرار دعم اتحاد المحامين العرب للشعب الفلسطيني الصامد في نضاله حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لافتا النظر إلى استمرار الاتحاد في مطالباته المستمرة بالمحافل السياسية الرسمية لشحذ الهمم من أجل مناصرة كافة الجهود الشعبية، وكذلك دعم الجهود الدبلوماسية والحقوقية التى تقوم بها دولة فلسطين بالتنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة جرائم الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جهته، رحب السفير دياب اللوح بزيارة وفد اتحاد المحامين العرب، مثمنا الجهود المتواصلة والتعاون الدائم بين السفارة والاتحاد ومواقفه الوطنية المشرفة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى فى المحافل الرسمية والشعبية، مؤكدا على الاستفادة من خبرات الاتحاد في القضايا الحقوقية التى تخوضها دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية وكافة المنابر الحقوقية.

تأتى هذه الزيارة فى إطار بحث التعاون المشترك وتعزيز التضامن مع شعبنا الفلسطيني وبحث سبل مواجهة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.