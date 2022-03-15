اخبار الخليج

قانون كويتى لاستبدال لفظ "خادم" بـ"عامل منزلى" لتفادى التحفظات الحقوقية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قانون كويتى لاستبدال لفظ "خادم" بـ"عامل منزلى" لتفادى التحفظات الحقوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع القانون لاستبدال كلمة "خادم" بعبارة "عامل منزلى" بهدف تحقيق انسجام القوانين الكويتية مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.

 

ويقضى التعديل بإلغاء تلك الكلمات والعبارات أينما وردت في أي قانون؛ حيث تم استخدام عبارة (عامل منزلي) بدلا من كلمة (خادم) وعبارة (العمال المنزليين الخصوصيين) بدلا من عبارة (الخدم الخصوصيين) وعبارة (عامل منزلي خصوصي) بدلا من عبارة (خادم خصوصي) أينما ‏ورد النص عليهم في أي قانون آخر.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا