شكرا لقرائتكم خبر عن قانون كويتى لاستبدال لفظ "خادم" بـ"عامل منزلى" لتفادى التحفظات الحقوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع القانون لاستبدال كلمة "خادم" بعبارة "عامل منزلى" بهدف تحقيق انسجام القوانين الكويتية مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.

ويقضى التعديل بإلغاء تلك الكلمات والعبارات أينما وردت في أي قانون؛ حيث تم استخدام عبارة (عامل منزلي) بدلا من كلمة (خادم) وعبارة (العمال المنزليين الخصوصيين) بدلا من عبارة (الخدم الخصوصيين) وعبارة (عامل منزلي خصوصي) بدلا من عبارة (خادم خصوصي) أينما ‏ورد النص عليهم في أي قانون آخر.