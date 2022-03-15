شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: تدمير 13 آلية عسكرية حوثية في مأرب وصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية)، تدمير 13 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب وصعدة.

وذكر التحالف في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ 17 عملية استهداف ضد العناصر الحوثية في محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة في صفوفها وتدمير 13 آلية عسكرية.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات القتال؛ والتي أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من الحوثيين بينهم قيادات بارزة.