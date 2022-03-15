شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد السنيورة يعلن عزوفه عن الترشح بالانتخابات النيابية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقرر عقدها فى لبنان مايو المقبل، وقال السنيورة: "عزوفي ليس من باب المقاطعة بل على العكس لإفساح المجال أمام طاقات جديدة، وسأكون معنيا بالاستحقاق بشكل كامل، وأعلن نفسي منخرطا في الانتخابات لآخر أبعادها من دون ترشح"، وفق لموقع لبنان 24.

وكان رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي قد أعلن عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية أيضا، على خطى رئيسي الحكومة اللبنانية السابقين تمام سلام وسعد الحريرى، فيما أكد رئيس البرلمان نبيه بري سقوط كل أبواب تعديل أو تأجيل أو إلغاء الاستحقاق.

وأعلن ميقاتي في كلمة من مدينته طرابلس عزوفه عن الترشح، قائلا: لأنني أؤمن بحتمية التغيير وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد ليقول كلمته ويحدد خياراته، داعياً اللبنانيين إلى لإقبال على الاقتراع، لأن التغيير الحقيقي المنشود يبدأ في صناديق الاقتراع، وليس فقط في التعبير عن الرأي عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحات"، مؤكداً أن "كل ورقة انتخابية توضع في الصندوق قادرة على إحداث التغيير المنشود".