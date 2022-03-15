شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى عراقى يتفقد مواقع هجمات أربيل لإعداد تقرير بشأنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد من مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، إلى عاصمة إقليم كردستان أربيل، بهدف تفقد المناطق التي تضررت بفعل الهجوم الصاروخي الذي طال أربيل يوم السبت الماضي، وإعداد تقرير بشأنها ضمن تحقيق نيابي.

يضم الوفد نائبي رئيس مجلس النواب العراقى حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله وعددا من أعضاء البرلمان العراقي، وكان في استقبالهم بمطار أربيل الدولي، نائب رئيس برلمان إقليم كردستان هيمن هورامي ونائب محافظ أربيل.

وتهدف الزيارة لتفقد المناطق التي تم استهدافها في الهجوم الصاروخي على أربيل وطال مناطق مدنية ومنازل للمواطنين.

وقال حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي إنه زار أربيل للاطلاع على حقائق وأسباب الهجوم، مردفا "نحن نحقق في القضية بطريقة ميدانية، ونؤكد أن استهداف أي جزء من العراق هو استهداف لكل العراق، والبرلمان الحالي مختلف ويولي أهمية كبيرة لجميع الشعوب العراقية".

وأكد الزاملي أنه سيتم رفع توصيات الوفد بعد الزيارة إلى مجلس النواب العراقي ليجري استكمال التحقيقات بشأن الهجوم.

وأكد حاكم الزاملي عقب تفقده المكان الذي تعرض للقصف الصاروخي في أربيل، أن "كل ما وجدته داخل المنزل يثبت بأنه يعود لعائلة عراقية"، مردفا، "بعد إكمال تقصي الحقائق سندعو إلى جلسة نناقش فيها ما توصلنا إليه كلجنة لتقصي الحقائق".

واختتم نائب رئيس البرلمان العراقي "تجوالنا في مكان الحادث، كان المكان منزلا لإحدى العوائل العراقية، تابع للشيخ باز. دخلت في كل الغرف ووجدت لوحات العجلات، وكل ما وجدته يثبت بأن المنزل تابع لعائلة عراقية".