شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حزمة الإجراءات لحفظ حقوق المسافرين بمطارات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الهيئة العامة للطيران المدني، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، حزمة من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها في سبيل حفظ حقوق المسافرين في المطارات السعودية، وضمان تقديم خدمات النقل الجوي للمسافرين وفق أعلى المعايير، وأفضل الممارسات العالمية - وفق بيان صحفى.

وأكدت الهيئة حرصها على حفظ حقوق المسافرين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم عبر المطارات والناقلات الجوية في المملكة العربية السعودية، والارتقاء بمستوى خدمات قطاع الطيران المدني بشكل عام لتصل به إلى مستوى خدمات متقدم ومنافس عالميا.

وتناولت الهيئة، حزمة من الخدمات والمبادرات المقدمة للمسافرين موضحة حقوقهم وواجباتهم في رحلة السفر عبر أنظمة وتشريعات سُنت لحماية حقوقهم والعناية بخدماتهم وتحسين تجربة السفر، ومنها إصدار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق المسافرين في عام 2017م التي توضح حقوقهم وواجباتهم وآلية تقديم الشكاوى وحقوق المسافرين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتزامات الناقل الجوي، وتعد المملكة أول دولة عربية تُصدر لائحة معتمدة في هذا المجال.

وفي إحصائية لقنوات اتصال العناية بالمسافرين لعام 2021، بلغ مجموع تفاعل قنوات الاتصال بعناية المسافرين 699.600 تفاعل مع القنوات شملت: 549.312 اتصالًا مستلمًا عبر مركز الاتصال، و 21.399 مسافراً تمت خدمتهم عبر البريد الإلكتروني، و81.500 محادثة في وسائل التواصل الاجتماعي، و 33.100 محادثة عبر الموقع الإلكتروني، و 20.300 طلب استلم عبر الموقع الإلكتروني، في حين بلغت أعداد الشكاوى على الناقلات الجوية 4.843 شكوى، وعلى المطارات 1.186 شكوى، وبلغت نسبة معالجة الشكاوى في الوقت المحدد للناقلات 85% وللمطارات 86%.

وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المملكة وتمكين سماع صوت المستهلك، دشنت الهيئة بوابة إلكترونية شاملة تُعنى بتحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات عبر منصات مخصصة للشكاوى والاقتراحات والاستفسارات والتزامات الناقل الجوي والمسافرين.

كما أطلقت الهيئة تقرير مؤشرات أداء الشكاوى لمقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) بهدف تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى المسافرين ليتمكنوا من اختيار مقدم الخدمة المناسب، وسعياً لدفع المطارات للتنافس من أجل تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية قامت الهيئة كذلك بإطلاق التقرير الشهري لمعايير الأداء التشغيلي للمطارات لما في ذلك تأكيداً للأدوار الرقابية والإشرافية التي تقوم بها الهيئة.

وأولت الهيئة العامة للطيران المدني اهتماماً بفئة ذوي الإعاقة إذ بحثت مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة سبل تيسير تجربة المسافر من ذوي الإعاقة في المطارات والناقلات الجوية، إلى جانب تنظيم ورش عمل للتعرّف على أبرز التحديات التي تواجه المسافرين ذوي الإعاقة، بما يسهم في معالجة القصور في إجراءات السفر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين تجربتهم في جميع مراحل السفر.

ولضمان التعامل مع شكاوى المسافرين على أكمل وجه أعدت الهيئة دليلاً يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات والناقلات الجوية، حيث يحدد الضوابط واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات.