شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء لبنان: مفاوضاتنا مع صندوق النقد تسير بالاتجاه الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانى أن، المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لم تتوقف و تسير بشكل جيد، مضيفا :"نأمل أن تستكمل في الأسابيع القليلة المقبلة . وفق بيان صحفى.

جاء ذلك بمثابة الرد الرسمى على ما نشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار منسوبة إلى أعضاء الوفد المفاوض و"خبراء" اقتصاديين، وصفها مجلس وزراء لبنان بأنها أبعد ما تكون عن الواقع، بل مجرد أخبار من صنع مخيلات واسعة، مفادها بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت، من دون التوصل الى اي نتيجة، وفق مجلس الوزراء .

وأشار بيان المجلس إلى ما قاله رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي في لقاء في المجلس الأقتصادي والاجتماعي بأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وأنها قد أحرزت تقدما مهما حتى الآن، وإن لم تصل الى خواتيمها بعد.

مضيفا:"يهمنا الاشارة الى أن هناك إجتماعات متواصلة ويومية مع الصندوق، ويخيّم على المفاوضات الطابع التقني المحترف، كما يدخل النقاش في صاب الاصلاحات الماكرو-اقتصادية والبنيوية المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي".