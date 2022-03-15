شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصال بالأقمار الاصطناعية».. ميزة قادمة في هواتف أبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن ميزة جديدة في هواتف شركة أبل القادمة تتمثل في ميزة الاتصال بالأقمار الاصطناعية على الهواتف.

وقال السيف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن هاتف آيفون 14 mini لن يتم طرحه، بالمقابل، ستقوم أبل بإطلاق هاتف 14 Max بدلاً منه”.

وأضاف بذلك ستصبح السلسلة القادمة عبارة نسختين ماكس بشاشة بحجم 6.7” وهاتفين آخرين بشاشة بحجم 6.1”.

وأشار فيصل السيف إلى أنه وفقا لآخر التقارير، فإن أبل مازالت تعمل على ميزة الاتصال بالأقمار الاصطناعية على الهواتف القادمة.