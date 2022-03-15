شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من أمانة جدة بشأن نهاية مهلة الالتزام بالتسوير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة محافظة جدة عن موعد بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة في مرحلته الأولى. وشددت الأمانة في “إعلان هام”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن نهاية المهلة بالالتزام بالتسوير هي 1/7/2022. وحددت المرحلة الأولى التي جاءت كالتالي: 1- طريق الملك عبدالعزيز+ الأندلس 2- طريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز 3- طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز 4- طريق الملك فهد بن عبدالعزيز 5- طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز 6- طريق المدينة المنورة 7- شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز 8- شارع السلام 9- شارع صاري 10- شارع فلسطين 11- شارع حراء

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان هام من أمانة جدة بشأن نهاية مهلة الالتزام بالتسوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.