- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر من التورط في هذه الجريمة.. غرامة تصل لـ 3 ملايين وسنتين سجن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة أن نظام حماية البيانات الشخصية يقرر عمليات الإفصاح عن هذه البيانات وفق ضوابط محددة تضمن مأمونية الاستخدام وموثوقيته.
وأكدت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحظر أي إفشاء للسرية في هذا الصدد، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وأضافت أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفا أحكام النظام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة» تحذر من التورط في هذه الجريمة.. غرامة تصل لـ 3 ملايين وسنتين سجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.