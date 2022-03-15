شكرا لقرائتكم خبر عن بمبلغ تجاوز 10 مليارات ريال.. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مارس 2022م والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2022م، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.375 مليارات ريال سعودي (عشرة مليارات وثلاث مئة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.575 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمس مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 6.8 مليارات ريال سعودي (ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

كانت هذه تفاصيل خبر بمبلغ تجاوز 10 مليارات ريال.. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مارس 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.