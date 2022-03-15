شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. رئاسة المسجد النبوي تطلق مبادرة (بصمة وصول) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أطلق مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري , اليوم , مبادرة ( بصمة وصول ) التي أطلقتها الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية، مواكبةً للتطور التقني والإعلامي الذي يشهده المسجد النبوي وتفعيل ذلك من خلال تمكين زائري المسجد النبوي من الاستفادة من منظومة الخدمات المقدمة فيه وتسهيل الوصول إليها والتعرف عليها من خلال المنصات الإعلامية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية برئاسة المسجد النبوي الدكتور سعد الأسمري أن الوكالة تحرص من خلال منظومتها الإعلامية على تفعيل الجوانب التقنية وتسخيرها في خدمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعاون في ذلك مع الوكالة المساعدة للشؤون التقنية، وأن مبادرة “بصمة وصول” هي مبادرة تفاعلية مع زائري المسجد النبوي لتسهيل الوصول السريع عبر ترميز رقمي “باركود” إلى موقع الوكالة الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي: تويتر، فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، إنستقرام، تطبيق زائرون، وتطبيق الحرمين الشريفين.

وأشار الأسمري إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى وصول الزائر بكل سهولة لهذه المنظومة من الأعمال والاستفادة منها إضافة إلى إمكانية إبداء المقترحات والملاحظات وتأكيد وصول الزائر الكريم لمصدر المعلومة الصحيحة.

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