شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع المملكة استراتيجية وطويلة الأمد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة علاقة استراتيجية وثيقة وطويلة الأمد، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوروبي بالرياض، بحضور نائب رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي ياب أورا، ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المندوبية باتريك إيلينغ.

وأكد سيمونيه، «أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في عام 2020 وصلت إلى 40 مليار يورو، كما وصلت الاستثمارات إلى 20 مليار يورو»، مؤكداً أن ذلك ينم عن اهتمام جيد وفوائد كبيرة للشركات من كلا الجانبين للاستفادة من تلك المشروعات، وأن هناك خططاً ومحاور رئيسية مثل السياحة والثقافة والطاقة، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وقال إن من أهم ركائز الاستراتيجية، الطاقة، ومحاربة التغير المناخي، وقال: «نحن نعمل مع المملكة للتقليل من حدة وآثار التغير المناخي، ونثمن التزامها خلال مؤتمر (cop 26) 2020 وإطلاقها مبادرات من ضمنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وأود أن نستفيد من كل هذه المبادرات التي تطلقها المملكة وخطتها كي تصبح أكبر مصنع للطاقة النظيفة».