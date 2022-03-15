شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” ينبّه سكان هذه المنطقة إلى أمطار رعدية حتى الـ7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأوضح أن التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً، يشمل مدينة الباحة, ومحافظات: القرى, والمندق، وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، في حين تتشكل فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، ويستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على عدة أجزاء ومناطق من المملكة.

كما توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن الكتلة الباردة والمتمثلة بمرتفع جوي قادم من الشمال الغربي، الخليج 365 التوغل إلى أجواء المملكة، مؤكدًا أن غداً الأربعاء تندفع الكتلة الباردة بكل قواها إلى أجوئنا فتخفض درجة الحرارة أكثر، وتصطدم بالكتلة الحارة والحارنة فوق المملكة منذ أيام.

فيما أوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن موجة برد شبه قوية مع صقيع مسبوقة برياح وغبار على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أن موجة برد متفاوتة القوة على المملكة والخليج تسبق بأمطار متفاوتة ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق.