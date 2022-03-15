قبل الإعلان الرسمي.. طرح Galaxy A53 في الأسواق بـ 400 دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أُطلق هاتف Galaxy A53 5G في صربيا بشكل رسمي اليوم، قبل مؤتمر سامسونغ في 17 مارس (آذار) لإعلان الإصدارات المتوسطة، من سلسلة Galaxy A.



ويعد Galaxy A53 5G أحدث الإصدارات المرتقبة في الحدث.

وظهر الهاتف في صور حية في منفذ البيع، مع قائمة بمواصفاته، إذ يأتي بشاشة من 6.52 إنشات، ويضم معالج Exynos 1200 أو الذي قد يعرف بمعالج Exynos 1280.

وتأتي معه بطارية سعة 4500 mAh، ويضم مستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميغابيكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع، ومستشعر بدقة 5 ميغابيكسل للقطات macro، وآخر بدقة 5 ميغابيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابيكسل في ثقب الشاشة، وينطلق بواجهة One UI 4 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، وبذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام وسعة تخزين 128 غيغابايت.