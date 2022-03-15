شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب شهر رمضان ..السعودية: تسخير كافة الإمكانيات لاستقبال ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الكريم، وبالتوازى تستعد المملكة العربية السعودية بكافة الإمكانات لاستقبال ضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين، هذا ما أكد عليه مجلس الوزراء السعودى خلال جلسته التى عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا اعتزاز المملكة بخِدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخير الإمكانيات كافة للعناية بضيوف الرحمَن على أكمل وجه، بما في ذلك مجالات التحول الرقمي ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهم.وفق واس.

ومن ناحية أخرى، وافق المجلس، اليوم على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء، ومن ذلك ربط المجلس تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري، كما وافق المجلس على اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للاعتماد، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والهيئة العامة للإحصاء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين.

وتناول مجلس الوزراء أيضا، مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، وكذلك أعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني الذي سلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين.

وعبر المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والتأكيد على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ورفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.