شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى: الإرهاب يستهدف أمن إمدادات الطاقة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس الوزراء السعودى التأكيد على أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي. وفق واس.

وقدر المجلس ما عبرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للاعتداء الجبان الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، وتأييدٍ للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.، جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة مجلس الوزراء.

وتناول المجلس فى جلسته اليوم، مجمل المحادثات بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول، الرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وأعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني حول الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين.

واطلع المجلس على فحوى المباحثات التى أجراها الملك سلمان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.