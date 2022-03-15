شكرا لقرائتكم خبر عن “1 تحت الصفر”.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تسجيل محافظة طريف صباح اليوم الثلاثاء، أدنى درجة حرارة في المملكة، بدرجة حرارة صغرى بلغت “1 ” تحت الصفر، بينما سجلت القريات درجة صغرى بلغت (0) درجة مئوية.

وتوقع مركز الأرصاد، في تقريره اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وكان مدير عام توقعات الطقس، حمزة كومي، قد أعلن، أمس، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبلة.

وأشار إلى أن مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية”؛ ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي، ويمتد هذا الانخفاض، مصحوبًا برياح مثيرة للأتربة على مناطق “الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الرياض”.