شركة أبل لا تخطط لإصدار iMac جديد بـ 27 بوصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أوقفت شركة أبل جهاز iMac بقياس 27 بوصة، عندما أطلقت Mac Studio و 5K Studio Display.



ووفقاً لتقرير من موقع 9to5mac، فإن الشركة لا تخطط لإصدار iMacمتعدد الإمكانات أكبر من 24 بوصة قريباً.

ويشير التقرير إلى أن أبل لا تخطط لجهاز أكبر بمعالج M1 Proأو M1 Max أو M1 Ultra أيضًا. ومن المحتمل أيضاً ألا نشاهد جهاز iMac مع ماك بوك التي تعمل بمعالج M2 والتي من المتوقع أن تطلقها الشركة في وقت لاحق من هذا العام.

ويمثل iMac بقياس 24 بوصة مع معالج M1 الذي صدر في العام الماضي، جهاز iMac الوحيد الذي يمكن الحصول عليه مباشرة من موقع الشركة.

ويطور عملاق التكنولوجيا جهازاً بقياس 24 بوصة، من المقرر طرحه في 2023. ولكن من المحتمل أن يظل الجهاز واحداً من خيارات الشركة ذات الأسعار المعقولة نسبياً.

وتشير المصادر في الوقت الحالي إلى أن أبل تركز على الترويج لـ Mac Studio و Mac Pro لمستخدميها المحترفين.

وقد تطرح الشركة أجهزة ماك جديدة بمعالجاتها في يونيو (حزيران) مع طرح المزيد من أجهزة ماك بحلول نهاية العام.