شركة ريلمي تطلق ساعة ذكية تقيس درجة حرارة الجلد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة ريلمي ساعتها الذكية TechLife Watch S100الجديدة، بتصميم مستطيل ومعدن فائق الجودة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة تمتاز بمستشعر لقياس حرارة الجلد ومستشعر SpO2مع أكثر من 110 واجهة مستخدم و24 وضعاً رياضياً، وتتبع خصائص النوم، فضلاً عن إظهار الإشعارات وتشغيل الموسيقى والتحكم في كاميرا هاتف ذكي مقترن.

وتأتي الساعة الذكية بشاشة ملونة قياس 1.69 بوصة وبدقة وضوح 240×280 بيكسل وبدرجة سطوع 530 نيت.

وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بمقاومة الماء، وفقاً لفئة الحماية IP68، بينما يمتد تشغيل البطارية إلى 12 يوماً عند الاستعمال العادي.

وتتوافق الساعة الذكية الجديدة مع الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد وهاتف أبل آي فون.