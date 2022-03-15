دراسة: اللقاح ضد الإنفلونزا أثناء الحمل يحمي المولود 6 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكّدت دراسة أسترالية حديثة فائدة التطعيم ضد الإنفلونزا أثناء الحمل، وقالت إنه يحمي الرضع 6 أشهر. وتوصي بلدان عديدة الآن بتطعيم الحوامل ضد الإنفلونزا لأن الأجسام المضادة للفيروس تنتقل إلى الجنين.



ولقياس هذا التأثير الوقائي تابع باحثون من جامعة كيرتن في بيرث الأسترالية بيانات 125 ألف طفل بعد ولادتهم بين 2012 و2016 في غرب استراليا، حيث بدأ تلقيح الحوامل مجاناً ضد الإنفلونزا منذ 2010.

وحسب موقع "نيو سانتست"، أظهرت النتائج أن الذين حصلت أمهاتهم على لقاح ضد الإنفلونزا وقت الحمل كانوا أقل تعرضاً للعدوى بـ 67 % خلال الأشهر الـ 6 الأولى بعد ولادتهم، كما قل احتمال دخولهم إلى المستشفى 61%، مقارنةً مع الذين لم تحصل أمهاتهم على التطعيم.

وحسب المشرف على الدراسة داميان فو "لم يستمر تأثير اللقاح لدى الرضع أكثر من 6 أشهر، لكنهم لحسن الحظ يستطيعون الحصول عليه بعد هذا العمر".

ويمكن أن تشكل الإنفلونزا خطورة على المواليد الجدد لأن أجهزتهم المناعية لاتزال في طور النمو.

وتفيد دراسات عديدة بأن التطعيم أثناء الحمل آمن ولا يشكل خطورة على الأم أو الجنين.