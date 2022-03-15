شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 قادة حوثيين فى غارات للتحالف العربى بحجة شمال غربى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونقلت قناة "اليمن" الإخبارية عن المصادر قولها : إن ثلاثة قادة ينتمون لجماعة الحوثى قُتلوا، مشيرين إلى أن القتلى كانوا ينتحلون رتبة لواء وعميد، ورئيس شعبة الاستخبارات والاستطلاع بالمنطقة الأولى.

يذكر أن جماعة الحوثي خسرت العشرات من القيادات الميدانية بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف العربي في جبهتي عبس وحرض بحجة.

وتدور معارك عنيفة شمالي حجة، سقط خلالها الآلاف من عناصر جماعة الحوثي بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف.