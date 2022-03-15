شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: ملتزمون بإيجاد حل سلمى لقضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ملك الأردن عبدالله الثاني، الثلاثاء، إن الأردن ملتزم بإيجاد حل سلمي لقضايا المنطقة العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

وأضاف ملك الأردن، خلال تصريحات صحفية مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، أن الأردن يقدّر الدعم السخي الدائم من قبل ألمانيا في مواجهة التحديات.

وأضاف ملك الأردن: "لدينا فرص كبيرة لتوسيع التعاون خاصة فى المياه والطاقة والشراكة، ونود أن نعمل من أجل مواجهة التغيير المناخى وأيضا حلول ومشاريع أخرى".

وقال ملك الأردن: "نؤمن أن ألمانيا شريك حيوى فى موضوع اللاجئين والمجتمعات المضيفة".