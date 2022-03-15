شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يبحث فى ألمانيا اليوم تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان وبرلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل ملك الأردن عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى ألمانيا، حيث يلتقي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بعد زيارة عمل أجراها في النرويج.

ويعقد ملك الأردن، خلال الزيارة – بحسب وسائل إعلام أردنية - مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في أول لقاء منذ توليه منصبه، بشأن آليات تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات كافة، فضلا عن بحث آخر المستجدات إقليميا ودوليا.

فيما شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك في فبراير الماضي، في عمّان، على أهمية لقاء القمة الذي سيجمع الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس في إعطاء المزيد من الزخم لمسار تعزيز الشراكة المتجذرة بين البلدين.

وقال الصفدى: "علاقاتنا قوية، والتواصل بيننا مستمر على مستوى الملك والمستشار الألماني، ونحن نثمن عاليا الشراكة التي تجمعنا بألمانيا، ونشكر الدعم الذي تقدمه".