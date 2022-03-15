شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال لـ 3 و9 إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وإصابة تسع آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس، وبلاطة شرق نابلس، فيما استشهد شاب برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة الإسرائيلية في مدينة رهط في بئر السبع داخل أراضي عام 1948.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الشهيد الفتى الفلسطينى ريان هيثم ريان (17 عاما) كان قد أصيب بعدة رصاصات في الرأس والصدر والبطن واليد، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأشارت إلى أن الإصابات الثلاث الأخرى، هي: إصابة بالصدر بالرصاص الحي (خطيرة)، إصابة بالقدم بالرصاص الحي، إصابة بالحروق بالوجه والرقبة نتيجة قنبلة صوت.

وفي مخيم قلنديا، استشهد الشاب الفلسطيني علاء شحام في العشرينيات من عمره، فيما أصيب 6 شبان آخرون بالرصاص الحي في القدم، إثر مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الشاب شحام قد أصيب بالرصاص الحي في رأسه، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة خطيرة، وأعلن عن استشهاده لاحقاً.

كما أعلن فجرا، عن استشهاد الشاب سند الهربد (27 عامًا)، وهو والد لثلاثة أطفال، برصاص وحدة "المستعربين" في الشرطة الإسرائيلية في مدينة رهط.

وفي حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل، فقد بلغ عدد الشهداء في محافظات الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري 20 شهيدا، بينهم أربعة أطفال.