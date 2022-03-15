شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن إحباط مخطط إرهابى لتنظيم داعش فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط لعصابات داعش لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان.

وذكر بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، أنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين إستخباري نوعي، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز اسايش كردستان - مديرية الاسايش العامة -السليمانية مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان".

وأشار إلى أنه "تم القاء القبض على انتحاريين اثنين عراقيين بالأضافة للناقل عراقي الجنسية داخل مُحافظة كركوك"، مبيناً أن "عملية القاء القبض تمت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود والى موقع التسليم في كركوك .