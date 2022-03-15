شكرا لقرائتكم خبر عن 53 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم 53 مستوطنا إسرائيليا، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن هؤلاء المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

يذكر أن 814 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي.

في سياق آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي أقدمت على فرض عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى القابعين في مختلف السجون، استكمالاً للهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحقهم منذ أكثر من شهر.

وأوضحت الهيئة الفلسطينية في بيان صحفى لها أن من بين العقوبات المفروضة، مصادرة معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، حيث منعتهم من استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والمعالق، وذلك بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد، وبالتالي تمت مصادرتها لدواعٍ أمنية، كذلك تم منعهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار.

كما قامت إدارة السجون بحرمان الأسرى أيضاً من عدة أصناف من الخضار والفواكه وصادرتها من الأقسام.

وأكدت الهيئة في بيانها ونقلاً عن لسان الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، "بأنه بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم، والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنهم ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيكون بتاريخ 25 من مارس الجاري، وذلك لاستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال".