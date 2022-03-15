شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: زيارة رئيس النواب تدعم العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن زيارة رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي للكويت والوفد البرلماني المرافق له كانت إيجابية وتدعم العمل العربي المشترك على المستوى البرلماني والسياسي.

وقال شلتوت في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن الزيارة جاءت نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق التام بين البرلمانين المصري والكويتي في مختلف القضايا والموضوعات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون العربي المشترك.

وأضاف: أن مجلس الأمة الكويتي يدعم التعاون العربي المشترك، وله لمسات إيجابية تدعم ذلك التعاون، ولديه من الخبرات البرلمانية الديمقراطية ما يجعله نموذجا يحتذى في ذلك المجال.. مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون لتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والكويتي؛ لدعم مسيرة المجلسين لتحقيق الديمقراطية، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي اختتم اليوم زيارة رسمية لدولة الكويت استغرقت 5 أيام، التقى خلالها ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.