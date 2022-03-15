شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: 5 مواقع للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بعد رفع الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية، داخل المسجد الحرام، 5 مواقع لحلقات القرآن الكريم، 4 منها داخل توسعة الملك فهد بالدور العلوي، وموقع واحد في التوسعة السعودية الثالثة يقام فيه حلقتان. وفق بيان صحفى.

وحرصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على إبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية من خلال عدد من البرامج والفعاليات والمبادرات والحلقات العلمية النافعة، ومن ذلك الحلقات القرآنية المباركة، التي تعقد في إطار العديد من الضوابط أبرزها: زيادة الأعداد المسموح لها بالحضور، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بلبس الكمامة، يشرف عليها عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور بشكل يضمن سلامة الجميع، وذلك حرصاً من الوكالة بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وإثراء تجربة الزائر وإعانته على قضاء وقته فيما يعود بالنفع.