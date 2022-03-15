شركة هواوي تطلق هاتفها الذكي Nova 9 SE الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي Nova 9 SE الجديد، من الفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة LCDقياس 6.78 بوصات تعمل بدقة وضوح 2388x1080 بيكسل، وهي غير مستديرة على الجوانب، وأكثر سمكاً في الجزء السفلي.

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابيكسل مع كاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى وجود اثنين من المستشعرات الأخرى بدقة 2 ميغابيكسل لكل منهما.

وتظهر الكاميرا الأمامية في فتحة مستديرة على الشاشة وتعمل بدقة 16 ميغابيسكل.

وجهزت الشركة الهاتفها ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، يمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 66 وات، كما يظهر مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي.

ويعتمد هذا الهاتف على نظام التشغيل EMUI 12.