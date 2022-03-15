شركة إكوينور النرويجية تؤكد وقف التعامل في النفط الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت شركة النفط الحكومية النرويجية إكوينور يوم الإثنين، إنها ستوقف التعامل في النفط الروسي مع وقف أنشطة الشركة في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.



يأتي الإعلان الرسمي من إكوينور بعد أربعة أيام من قول رئيسها التنفيذي أندرس أوبيدال لرويترز إن الشركة أوقفت التعامل في النفط الروسي.

وقال أوبيدال "عندما قلنا إننا نريد البدء في التخارج (من المشروع الروسي المشترك)، توقفنا أيضاً من ذلك التاريخ عن التعامل في النفط الروسي".

وأضافت إكوينور يوم الإثنين أن لديها التزامات بموجب عقود أبرمتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي بموجبها ستتلقى أربع شحنات نفطية في مارس (آذار).

وقالت الشركة إن استلام هذه الشحنات سيكون "في إطار الامتثال الكامل للعقوبات الحالية".

وفي 28 فبراير (شباط)، أي بعد أيام قليلة من الغزو، قالت إكوينور إنها ستتخارج من مشروعاتها المشتركة مع روسنفت الروسية، متوقعة شطب حيازاتها البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار.

تنضم أكوينور بذلك إلى شركات نفط وغاز كبرى أوقفت مشتريات النفط من روسيا، منها شل وبي.بي وتوتال إنرجيز الفرنسية ومجموعة الطاقة الإيطالية إيني.