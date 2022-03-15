شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إكسبو دبي يجذب 2.7 مليون طفل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دعم تركيز إكسبو 2020 دبي على الأطفال والتعليم زيادة عدد زياراته، الذي قفز ليبلغ 19,009,065 زيارة، قبل أسبوعين من ختام الحدث الدولي.



وارتفع عدد الزيارات بواقع 1.6 مليون زيارة تقريبا في غضون أسبوع واحد، فيما وصل عدد الأطفال ممن هم دون سن 18 عاما، الذين زاروا موقع الحدث الدولي منذ افتتاحه العام المنصرم، إلى 2.7 مليون طفل.

وإذ يتبقى أسبوعان على إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، يتطلع الحدث الدولي إلى إرثه والجيل المقبل من المبتكِرين، من علماء ناشئين إلى مفكرين كبار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألقت كيارا كور، وهي أصغر متحدثة معتمدة من منصة "تيديكس" في العالم، محاضرة في لقاء للكبار تمحور حول "تغيير صغير، فرق كبير" وأُقيم في جناح المكسيك، وتحدثت كيارا كور أيضا في أنحاء موقع الحدث الدولي في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للمرأة، فيما صمم طلبة من زوّار جناح دبي العطاء "مدرسة الأحلام" الخاصة بهم، وذلك في تحدٍّ يقضي بمساعدة منطقة وهمية ضربها زلزال مدمر.

وفي الخامس من مارس/ آذار، التقت مجموعة من المبتكِرين الصغار من الطلبة ومعلّميهم في مركز دبي للمعارض للمشاركة في النسخة الرابعة من مسابقة الإمارات للعالم الشاب، التي تشكل جزءا من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك من أجل استعراض ابتكاراتهم لصنع مستقبل أفضل.

أما برنامج إكسبو 2020 للمدارس فيتيح أربع رحلات غامرة، تضمن للطلبة فرصة خوض جولات تعليمية في أنحاء مناطق الموضوعات النابضة الثلاث التي يضمها موقع الحدث الدولي (أي الفرص، والتنقل، والاستدامة)، وكذلك في أجنحة توفر تجارب تتماشى مع مختلف المناهج التعليمية في دولة الإمارات.

ويرحب إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة تنمية المجتمع، يوم الجمعة الموافق 18 مارس/ آذار، احتفالا بـ "حق الليلة"، بالأطفال والعائلات في فعالية مميّزة مليئة بالمرح والمتعة في حديقة الفرسان.

و"حق الليلة" هو احتفال يجسّد العطاء ويُحتفل به في ليلة النصف من شعبان، إيذانا بقدوم شهر رمضان المبارك بعد أسبوعين. حيث يرتدي الأطفال الإماراتيون ملابس تقليدية ملونة في المساء، ويطوفون على البيوت في حيّهم وهم ينشدون الأغاني مقابل الحلويات.

وسيوزع إكسبو 2020 دبي، احتفالا بـ "حق الليلة"، 200 ألف كيس هدايا للأطفال تحتوي المكسّرات والحلويات. كما يستضيف موكب الهجن، الذي يضم 50 جملا، الزوار الصغار في المساء، في حين ستتوفر الأختام الخاصة بهذه الفعالية في بعض مراكز خدمة الزوار وفي أحدث موقع ترفيهي عائلي في إكسبو 2020 دبي، "ذا فاميلي بليس". وستضم المجالس القريبة من مراكز خدمة الزوار لوحات تشرح معنى وأهمية "حق الليلة".

أما بالنسبة إلى الفعاليات البارزة الأخرى في الموقع، فقد شهدت التشكيلة الاستثنائية من النجوم الأسبوع الماضي حضورا مميزا لنجم الغناء الإماراتي حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي وأحد المشاركين في الأغنية الرسمية للحدث الدولي "هذا وقتنا"، حيث غنّى بصوته الفريد باقة من أروع الأغاني التي تفاعل معها الجمهور في ساحة الوصل.

واحتفل إكسبو 2020 دبي باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس/ آذار تحت شعار "كسر التحيّز" من خلال فعالية متكاملة جمعت نخبة من أبرز المتحدثين، من بينهم عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات، والتي تفضلت بافتتاح الفعالية؛ وأنيتا بهاتيا، الأمينة العامة المساعدة ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونجم هوليوود رامي مالك، الذي دعا الرجال إلى استدراك أخطاء الماضي والقيام بما يلزم لتمكين المرأة في المستقبل.

وفي 14 مارس/ آذار، أُتيحت للجمهور فرصة مميزة للتفاعل مع بطل سباقات فورمولا 1 لويس هاميلتون، من خلال مقابلة في ساحة الوصل تطرّقت إلى حياة النجم، الذي يعد من أفضل المتسابقين في الجيل الحالي.

وردًا على تساؤلات الجمهور، الذي احتفى به بشدة، قال لويس هاميلتون، المتوّج بلقب سباقات فورمولا 1 سبع مرات: "نحن جميعا فريدون ومختلفون بطريقتنا الخاصة، لذا عليك فقط أن تؤمن بأنك فريد وأنك قوي وجميل. ولا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه، إذا ركزنا جهودنا، هذا ما أحاول أن أقوله لنفسي كل يوم. بغض النظر عن عدد المرات التي تتعثر فيها، فطريقة سقوطك ليست هي المهمة، بل المهم هو الطريقة التي تنهض بها مرة أخرى".

وسيكون هذا الأسبوع حافلا بالمزيد من الأحداث والفعاليات المليئة بالمرح والمتعة، بدءا من أمسيات جلسات في إكسبو يوم الثلاثاء – 15 مارس/ آذار – وجلسات غنائية خليجية صاخبة تستعرض أفضل الموسيقى والثقافة العربية. ومن المقرر أيضا أن تعتلي فرقة البوب روك الفلبينية الصاعدة "باروكيا ني إدغار" خشبة المسرح في 18 مارس/ آذار.

وتواصل الأيّام الوطنية جذب حضور جماهيري كبير؛ وقد أعدّت إيرلندا – التي يصادف يومها الوطني أيضا يوم القديس باتريك – برنامجا كاملا للاحتفالات تكريما للقديس. ومن المتوقع أيضا زيارة رسمية من الفاتيكان للاحتفال باليوم الوطني للكرسي الرسولي، فيما يستعرض مجلس التعاون لدول الخليج العربية عراقة تاريخه وثقافته في يومه الفخري.

وتشجع ساحة إكسبو الرياضية الزوّار على المشاركة في محاولة للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من الجنسيات المشاركة في جلسة للياقة بدنية في وقت واحد، وذلك في 17 مارس/ آذار، أو المشاركة في جلسة تأمل مع ديلان ويرنر، مدرب اللياقة البدنية للمشاهير في 15 مارس/ آذار.

ويبدأ الأسبوع الأخير من سلسلة أسابيع الموضوعات في إكسبو 2020 دبي – أسبوع المياه – في 20 مارس/ آذار، ويتناول مسألة زيادة الوعي بمحدودية مصادر المياه ومدى التهديد الحالي الذي يحدق بها. ويعتبر الأسبوع دعوة للعمل الجماعي على مستوى العالم، ونظرة على ما يمكننا القيام به جميعا لنُشكِّل عوامل تغيير استباقية.

أما اليوم الدولي للسعادة، الذي يوافق 20 مارس/ آذار، فسيكون موعدا مع رسم البسمة على وجوه الجميع، حيث سيكون يوما حافلا باللحظات الخاصة، بدءا من جلسات اليوجا عند شلال إكسبو، ووصولا إلى فعاليات السعادة في الأجنحة.

وسيكون المعلّمون والأطفال من كبار الشخصيات المكرّمين في الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي المُقام في ساحة الوصل يوم 31 مارس/ آذار، وهو ما يلقي الضوء على تطلّع إكسبو 2020 إلى المستقبل وتركيزه على العقول الشابة.

وتجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي 180 مليون زيارة، مدفوعة بالفعاليات الترفيهية المختلفة المتاحة عبر البث الحي ([email protected]) والتغطية الشاملة لبرنامج الإنسان وكوكب الأرض من إكسبو 2020 دبي.

ومع تبقي 16 يوما لإسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي، الذي يجمع العالم كله في مكان واحد، ستبقى أجنحة الدول مفتوحة يوميا حتى الساعة 11:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات. ويمكن للزوّار الحصول على التذكرة الموسمية للفترة الأخيرة من إكسبو 2020 دبي مقابل 50 درهما، مع دخول مجاني لمن هم في عمر 17 عاما أو أقل وكذلك لمن هم في عمر 60 عاما أو أكثر.