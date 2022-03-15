شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تعلن شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443 وطريقة التسجيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السعودية شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443، الذي يستهدف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا للدعم المادي.



وأوضحت وزارة الموارد البشرية على موقعها الرسمي التعديلات الخاصة بشروط الضمان الاجتماعي الجديد، بهدف مساعدة المواطنين على سرعة التسجيل والحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور وفق شروط وأحكام النظام الجديد.

كما دعت الوزارة جميع مستحقي معاشات الضمان إلى تسجيل بياناتهم على المنصة الخاصة بذلك قبل 23 مايو/ أيار 2022. ويصرف المعاش في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، وتعمل الوزارة على توحيد تاريخ الصرف للضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد، والمستفيدين السابقين بالتدريج.

يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وفق المتطلبات والشروط الآتية:

- بلوغ الزوجة سن الشيخوخة

- تقديم ما يدل على إقامة الزوجة بالسعودية إقامة دائمة، سواء إيصال عقد كهرباء، أو عقد الإيجار.

- تستحق الزوجة المعاش في حالة غياب الزوج وانقطاع أخباره.

الضمان الاجتماعي المطور في السعودية.. المستحقون وموعد الصرف

- عدم وجود أي ممتلكات سواء عقارات أو أراضي مملوكة للزوجة.

- تقديم ما يدل على تعاطي الزوج للمخدرات ووجود أبناء بينهما.

- في حالة دخول الزوج السجن ووجود أبناء بينهما.

- يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للزوجة الحد المانع الضمان.

- يشترط للمرأة المتزوجة من شخص غير سعودي ولديها أولاد أن يكون زوجها غير قادر على العمل.

- أن تكون المرأة المتقدمة سعودية الجنسية أو يكون زوجها سعوديا.

- عدم امتلاك الزوجة أي سجل تجاري أو سجل مهني.

كيفية تسجيل المتزوجة في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

- الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي ثم الذهاب إلى خدمة تسجيل الدخول.

- انقر على "تسجيل جديد".

- أدخل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

- أكتب كلمة المرور مع التأكيد عليها.

- كتابة رمز التحقيق في الخانة المخصصة له.

- الموافقة على الشروط والضوابط بالضغط على "موافق".

- تقديم الوثائق اللازمة عن طريق رفعها بشكل إلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- النقر فوق زر إرسال.

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة راتب الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة وهو كالآتي:

- تبلغ قيمة الرعاية الاجتماعية للمرأة المتزوجة حوالي 2570 ريالاً سعودياً.

- أما بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تعول 3 أفراد، فإن الضمان الاجتماعي يدفع لها مبلغ 3140 ريالاً سعودياً.

- أما بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تعول 4 أفراد، فإن الضمان الاجتماعي يدفع لها مبلغ 3710 ريال.

- أما بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تعول 5 أفراد، فإن الضمان الاجتماعي يدفع لها مبلغ 4280 ريال.

توجد بعض الحالات التي تؤدي إلى إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي أشارت إليها وزارة الموارد البشرية على موقعها الإلكتروني، وتتضمن الآتي:

- إذا لم تتوفر أحد الشروط المطلوبة التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية في المستفيد من الضمان المطور.

- رفع بيانات خاطئة عن الفرد المسجل في الضمان.

- لابد من تحديث بيانات المستفيد بشكل شهري، وفي حالة عدم تحديث البيانات سوف يقوم النظام بإيقاف صرف معاش الضمان.

- في حالة قدرة مستفيد الضمان على العمل وبدء ظهور التكاسل وعدم القيام بأي مهنة، فسوف يقوم نظام الضمان الاجتماعي المطور بإيقاف صرف المعاش.

- في حالة وجود عرض عمل مناسب ولم يقبل المستفيد القيام به، فسوف يتم إيقاف صرف المعاش.