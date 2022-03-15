شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يطلب من مجلس الأمة تأجيل استجوابه مدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى إلى مجلس الأمة بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر، لمدة أسبوعين حتى الجلسة المقبلة، في 29 مارس الحالي لمناقشته.وفق"القبس"

كما أدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتى ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية ،الثلاثاء، لمباشرة أعمالهما في المجلس، وفقاً للمادة (91) من الدستور. وتقضي المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وعلى صعيد آخر، رفض مجلس الأمة استقالة النائب يوسف الفضالة بعد التصويت حيث وافق على طلب الاستقالة 19 نائباً من أصل الحضور البالغ عددهم 60 عضواً مع امتناع الحكومة، رغم مرور 11 شهراً من تقديم استقالته، وكان النائب يوسف الفضالة قد تقدم بطلب استقالته رسمياً من عضوية مجلس الأمة، في مطلع أبريل من العام الماضي، مبرراً استقالته بـ«انتهاكات للدستور واللائحة وصراع السلطتين والأزمات المتكررة وتفريغ الدستور من محتواه».

يذكر أن مجلس الأمة كان قد فوض رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للحديث مع النائب يوسف الفضالة للعدول عن الاستقالة في الجلسة المنعقدة في 4 يناير 2022، و قال الرئيس الغانم إن النائب يوسف الفضالة أمام خيارين، إما الامتثال لقرار مجلس الأمة، أو التعامل معه حسب الإجراءات اللائحية، موضحاً أن «مجلس الأمة لم ينظر استقالة النائب الفضالة لمدة سنة، بسبب عدم انعقاد جلساته».