شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على قنابل هاون وعبوات ناسفة فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت القيادة في بيان لها، حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من فوج مغاوير الفرقة ومفرزة من كتيبة هندسة الميدان مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت واجب دهم وتفتيش منطقة (مجمع الشهيد) بناحية الرياض في محافظة كركوك؛ مما أسفر عن العثور على 5 قناب هاون مختلفة الأنواع، وعبوتين ناسفتين نوع بلازما حديدية، جلكان سعة 10 لتر مملوء بمادة C4"، مضيفا أنه "تم معالجة المواد وإتلافها موقعيا من قبل مفارز الجهد الهندسي".