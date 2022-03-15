شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار “التعليم”.. هاشتاق #الطابور_الصباحي يتصدر الترند والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تصدر هاشتاق “الطابور الصباحي” الترند على موقع التواصل “تويتر” بالمملكة، وذلك بعد قرار وزارة التعليم بعودة الطابور الصباحي واستئناف الدراسة حضوريا بشكل كامل دون تباعد مع بداية الفصل الثالث.
وفي وقت سابق وجهت الوزارة بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد أخيراً، من هيئة الصحة العامة “وقاية” بعودة التعليم حضوريًا وبشكلٍ كامل للطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وإلغاء شرط التباعد في الفصول الدراسية والأنشطة، وعودة الطابور الصباحي.
وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتصدر، وكتب المغرد بدر الجبل، على حسابه: “عودة الطابور الصباحي يعني عودة الروح للمدرسة ويجدد نشاط الطلبة”.
وغرد آخر على حسابه: “تهانينا للجميع بالعودة الكاملة الحضورية لجميع المراحل الدراسية بداية من الفصل الدراسي الثالث وعودة الطابور الصباحي، نسأل الله أن تكون عودة خير ونفع وفائدة لأحبتنا الأطفال والطالبات والطلاب”.
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