شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشمالية تطيح بمواطن اعتدى على زوجته وتسبب في وفاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، بأن دوريات الأمن بمدينة عرعر ألقت القبض على مواطن اعتدى على زوجته، مما أدى إلى وفاتها. وأوضح المتحدث الإعلامي، أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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