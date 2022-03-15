شركة ستروين تطلق سيارتها C5 X المنتظرة .. في هذا الموعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة "ستروين" لإطلاق سيارتها C5 Xالفارهة الجديدة في آيار/مايو المقبل بسعر يبدأ من 35 ألف و730 يورو.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن أيقونتها C5 X الفارهة تعتبر مزيجا بين موديلات الكوبيه والكومبي والـ SUV، وتأتي بطول 4.81 متر وبطول قاعدة عجلات 2.79 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 545 إلى 1640 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر وبقوة 96 كيلووات/131 حصانا أو محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر وبقوة 133 كيلووات/181 حصانا، في حين تتراوح السرعة القصوى من 210 إلى 230 كلم/س.

كما تتوفر نسخة هجين Plug-in بقوة إجمالية 165 كيلووات/224 حصانا مع بطارية سعة 12.4 كيلووات ساعة وبسرعة قصوى 233 كلم/س.

وبالطاقة الكهربائية الخالصة يمكن للنسخة الهجين السير لمسافة 60 كلم وبسرعة قصوى 135 كلم/س.

ويتراوح معدل استهلاك الوقود من 6.0 و 6.5 لتر/100 كلم بالنسبة لمحركات البنزين، في حين يبلغ معدل استهلاك النسخة الهجين 1.3 لتر/100 كلم.

وعلى صعيد الأنظمة، تأتي السيارة مزودة بشاشة Head-up ومقاعد وثيرة ذات وظيفة التدليك.

وأعلنت شركة ستروين عن نهاية عهدها بمحركات الديزل، وحصر محركات سياراتها المستقبلية ما بين العاملة بالجازولين أو الطاقة الكهربائية.

ووفق المدير التنفيذي لـ"ستروين"، "فينسينت كوبي"، فإن الخطوة تأتي ضمن مشروع سيتروين للتحول للطاقة الصديقة للبيئة في المستقبل كغيرها من ماركات السيارات.