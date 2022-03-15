شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” ينبّه أهالي هذه المناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ٧ مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبه المركز الوطني للأرصادن أهالي عدة مناطق إلى تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية. وأوضح المركز عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل مناطق: 1 – منطقة الرياض، وتشمل: “المجمعة وسدير والحوطة والدوادمي والقويعية وشقراء وعفيف والحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي وثادق وحريملاء”. 2 – منطقة المدينة، وتشمل”الحناكية والمهد والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع”. 3 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء”. 4 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة و الشنان بقعاء “. 5 – منطقة الجوف، وتشمل ” القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا “. 6 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الخفجي والقيصومة وحفر الباطن، الأحساء والظهران والعديد وبقيق “. 7 – الحدود الشمالية، وتشمل ” طريف وعرعر و العويقيلة ورفحاء “. 8 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد ورفيدة والعرين وتنومة “. 9- منطقة الباحة، وتشمل ” الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي” . وأكد المركز أن الحالة المتوقعة، تبدأ الساعة ال ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساء.

كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” ينبّه أهالي هذه المناطق إلى رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ٧ مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.