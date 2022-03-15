شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ميزات وتحديثات جديدة في نظام “ويندوز -11” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قامت شركة مايكروسوفت بتحديثات جديدة في نسخة “ويندوز -11” لجعل هذه الأنظمة أكثر فائدة للمستخدمين.

وحصل المستخدمون في النسخة الجديدة لأنظمة “ويندوز-11” على تطبيق Clipchamp الذي يمكن من خلاله تحرير مقاطع الفيديو.

ومن المفترض أن يتم ضم هذا التطبيق إلى مجموعة خدمات Microsoft 365 التي أعلنت عنها مايكروسوفت سابقا، لكنه سيختلف من حيث الاستخدام عن تطبيقات Adobe Premiere وDaVinci Resolve، إذ سيكون أسهل في الاستخدام وخاليًا من الميزات والإضافات المعقدة الاختصاصية، كما سيقدم مكتبة من الفلاتر والتأثيرات الصوتية والمرئية التي يمكن دمجها بالفيديوهات بسلاسة.

كما سيكون التطبيق قادرًا على تحويل النصوص المكتوبة إلى كلمات مسموعة بأكثر من 70 لغة، وسيقدم للمستخدمين تقنيات تجعل فيديوهاتهم مشوقة للنشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، كما يتعامل هذا التطبيق مع منصات OneDrive لاستلام وتسليم الملفات.

وتضمن أيضًا هذا الإصدار الجديد من أنظمة “ويندوز-11” على ميزات تعزز الرقابة الأبوية على حسابات مايكروسوفت الإلكترونية التابعة لأطفالهم عبر خدمات Microsoft Family Safety، الأمر الذي سيكون شبيها بميزات الرقابة الأبوية عبر أنظمة أندرويد وiOS.

وتختبر مايكروسوفت مع النسخة الجديدة من الأنظمة أيضًا ميزات ستسهل على المستخدمين تصفح الإنترنت وفتح عدة مجلدات في نافذة واحدة أثناء التصفح.

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