باحثون يطورون وسادة تتمدد وتنكمش مثل الرئة لعلاج القلق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طوّرت باحثة ألمانية وسادة تحاكي عملية التنفس ويمكن عناقها لتقليل نوبات القلق. وأظهرت تجربة شارك فيها 129 متطوعاً أن بإمكان هذه الوسادة توفير راحة شبه فورية من دون تناول أدوية لمن يعانون من القلق.



وبحسب دورية "بلوس وان"، تعمل الباحثة أليس هاينز في جامعة سارلاند بمنطقة ساربروكن الألمانية، وتمكّنت بمعاونة فريق من الباحثين من تطوير نموذج أوّلي لوسادة تتمدد وتنكمش مثل رئتي الإنسان، من خلال روبوت يستخدم أجهزة لمس تفاعلية.

وأجريت التجربة على متطوعين كانوا على وشك إجراء اختبار في مادة الرياضيات. وطُلب من 45 متطوعاً عناق الوسادة لمدة 8 دقائق، واستمع 40 متطوعاً آخر إلى جلسة تأمّل، بينما جلس 44 متطوعاً دون أن يفعلوا شيئاً.

وأظهرت النتائج أن مستوى القلق انخفض لدى من عانقوا الوسادة ومن تلقوا جلسة التأمل بنفس القدر، بينما زاد مستوى القلق لدى المجموعة الضابطة التي لم تفعل شيئاً قبل مواجهة اختبار الرياضيات.

ويبلغ طول الوسادة 36 سم، وتحتوي على محرك ويتم توصيلها بمضخة هواء خارجية.

وقالت هاينز: "من الجيد منح الأشخاص الذين يعانون من القلق مجموعة مختلفة من الطرق لدعم أنفسهم. وتتمثل إحدى مزايا الوسادة في أننا لم نضطر إلى إعطاء إرشادات لأي شخص بشأن استخدامها، يبدو أنها بديهية للغاية".

وأضافت: "بشكل عام التنفس البطيء ينشط جزء الجهاز العصبي المرتبط بالراحة والهضم".