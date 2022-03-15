أبرز أعراض ارتفاع ضغط العين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استعرضت جمعية "الرؤية الجيدة" أسباب ارتفاع ضغط العين، والتي من أبرزها ارتفاع ضغط الدم والمياه الزرقاء (الجلوكوما).



وأضافت الجمعية الألمانية أن ارتفاع ضغط العين قد يرجع أيضا إلى قصر وطول النظر الشديدين والتهابات العين وإصابات العين.

ولفتت إلى أن عوامل الخطورة المؤدية إلى ارتفاع ضغط العين تتمثل في العوامل الوراثية والتقدم في العمر والأمراض العامة كداء السكري وتصلب الشرايين والتدخين والعلاج بالكورتيزون وتناول الأدوية التي تؤدي إلى توسيع حدقة العين.

وتتمثل أعراض ارتفاع ضغط العين في احمرار العين وألم العين وتدهور الرؤية والصداع الشديد والغثيان والقيء.

ويهدف العلاج إلى إعادة ضغط العين لمستواه الطبيعي، وذلك من خلال علاج المرض الأساسي المسبب له، كما قد يتطلب الأمر اللجوء إلى العلاج بالليزر أو الخضوع للجراحة.