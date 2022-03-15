العلماء يكتشفون مفتاح طول العمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن علماء جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين لديهم شريك في حياتهم يتمتعون بصحة أفضل ويعيشون أطول.



وتشير مجلة Personality and Social Psychology، إلى أن الخبراء درسوا خلال أعوام 1989-2009 بيانات تخص 154 زوجا في متوسط العمر وكبار السن، حيث كان الزوجان كل خمس سنوات يحضرون إلى المختبر ويناقشون بحضور الباحثين آخر التطورات في علاقتهما، وماذا يعجبهم أو يسبب الخلاف بينهما.

وكان الباحثون يقيمون اختلاف موقف الزوجين خلال مناقشة تستمر 15 دقيقة، ويحددون المشاعر الإيجابية والسلبية الفردية والمشتركة بناءً على ما قاله الزوجان، وكذلك تعابير الوجه ونبرة الصوت ولغة الجسد. بعد ذلك حدد الباحثون المشاعر الإيجابية المشتركة التي عاشها الزوجان عند مشاهدة مقاطع فيديو لمحادثاتهما. كما درس الباحثون أيضا تسجيلات الفيديو بحثا عن علامات التزامن غير اللفظي - الإيماءات التي تعبر عن الحب والمودة بين الزوجين، مثل الابتسامات والإيماءات والميل نحو الآخر.

وقد اتضح للباحثين، أنه خلال المشاعر الإيجابية المشتركة، كانت دقات قلب الزوجين متزامنة. كما اتضح أن المستوى العالي من الانفعالات الإيجابية الشاملة والاتصال العقلي لدى الزوجين جعل مظهر المشاكل الصحية أكثر سلاسة ويساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع.