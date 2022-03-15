ما هو أسباب التهاب لب الأسنان وطرق العلاج؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

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سلطت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان الضوء على التهاب لب الأسنان الذي يصيب "جذر" السن، واستعرضت أبرز أسبابه وسبل علاجه.



وأوضحت الرابطة أن التهاب لب الأسنان يرجع إلى تسوس الأسنان والتهاب دواعم السن ومشاكل الأسنان التي لم يتم علاجها مثل صرير الأسنان وحشوات الأسنان غير المحكمة.

وأضافت أن أعراض التهاب لب الأسنان تتمثل في الحساسية للأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة وألم الأسنان وخروج صديد من جيوب اللثة ونزيف اللثة وتورم عظام الفك وانبعاث رائحة كريهة من الفم.

ويهدف علاج التهاب لب الأسنان إلى القضاء على بؤرة الالتهاب وإغلاق القناة الجذرية بشكل مقاوم للبكتيريا. ويشمل العلاج تنظيف وحشو العصب وتركيب تاج صناعي، وفي الحالات الشديدة يتم خلع السن.