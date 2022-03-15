أردني يحول عرس جيرانه إلى مأتم.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حول أحد الأشخاص الحاضرين في عرس أقيم بحي نزال بالعاصمة الأردنية عمان إلى مأتم بعد أن أصاب حدثاً كان في الحي نفسه وكان سبباً في وفاته.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل حدث بعيار ناري طائش قبل أيام أثناء وجوده في منطقة حي نزال قد أنهى التحقيقات بعد أن تمكن من تحديد هوية مطلق النار وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم.

وأكد الناطق الاعلامي أن بلاغا ورد قبل أيام بتعرض حدث يبلغ 17 عاماً من العمر للإصابة بعيار ناري طائش في منطقة الرأس أثناء وجوده في منطقة حي نزال حيث أسعف في حينها للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة متأثرا بتلك الإصابة.

واضاف الناطق الاعلامي أنه ومنذ لحظة البلاغ جرى تشكيل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية شرطة وسط عمان والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية لحين تحديد هوية مطلق النار والقاء القبض عليه.

وقام فريق التحقيق على مدار أيام متواصلة بجمع المعلومات في المنطقة التي أصيب بها الحدث والمناطق المجاورة، وجرى كذلك حصر المناسبات والأفراح في تلك المناطق، وجرى استدعاء أصحابها والتحقيق معهم جميعا لحين حُصر الاشتباه بأحد الأفراح التي جرت في منطقة جبل النظيف، والتي تم الحصول على عدة فيديوهات خلاله أظهرت أحد الأشخاص وهو يقوم بإطلاق عيارات نارية بالهواء في الفرح من مسدس كان بحوزته، وجرى إلقاء القبض على ذلك الشخص وضبط السلاح المستخدم وأرسل لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية لإجراء المضاهاة بين السلاح والرصاصة التي أدت لمقتل الحدث "رحمه الله".

وبيّن أن نتيجة الفحوصات المخبرية ومضاهاة السلاح أكدت تطابق السلاح مع الرصاصة التي قتلت الحدث، وتم إحالة الشخص للمدعي العام عن تهمة القتل. فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشددة بحق أصحاب الحفل الذين سمحوا بأن يتحول فرحهم لمصدر خوف وقتل وتهديد للآخرين.