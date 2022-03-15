دراسة تؤكد أن تجنب 3 أطعمة قد تقصّر حياتك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

خلصت دراسة طبية جديدة إلى أن تناول اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان بشكل دائم قد يساهم في تقصير حياة الشخص الذي يعتمد على هذه المنتجات في نظامه الغذائي.



ووفقا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا في هيرشي، يكمن الخطر المحتمل في حقيقة أنه بينما تحتوي جميع لحوم البقر والدجاج ومنتجات الألبان على أحماض أمينية كبريتية، فقد وجدت الدراسة أن استهلاك كمية كبيرة من هذه الأحماض يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد يؤدي إلى نتائج قاتلة.

وخضع 120700 مشارك إلى دراستين طويلتين لاحظ خلالها الخبراء أن أولئك الذين حصلوا على ضعف كمية الأحماض الأمينية الكبريتية التي تعتبر معقولة، "لديهم خطر سنوي متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12٪ ،و28٪ زاد لديهم خطر الوفاة خلال فترة الدراسة البالغة 32 عاما"، ووجد الخبراء أيضا أن الجزء الأكبر من الأحماض الأمينية الكبريتية يأتي من أطعمة مثل لحوم البقر والدجاج ومنتجات الألبان.

ويسلط البحث الجديد الضوء على أن النظم الغذائية الغنية بالبروتين الحيواني مرتبطة بصحة أقل، إذ تقول أخصائية التغذية والأستاذة المساعدة في جامعة نيويورك ليزا يونغ: "تظهر الدراسة أن النظام الغذائي الصحي للقلب يجب أن يشمل المزيد من الفواكه والخضروات والبروتينات النباتية مثل الفول والمكسرات بدلامن اللحوم ومنتجات الألبان".

وتضيف يونغ: "لا نحتاج إلى التخلص تماما من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الكبريتية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن يجب أن نركز على إنشاء أنماط غذائية صحية بشكل عام".