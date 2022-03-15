فيروس خطير يصيب الجهاز الهضمي.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف خبير طبي عن معلومات مهمة تتعلَّق بفيروس خطير يصيب الجهاز الهضمي وقد يؤدي إلى الوفاة.



وقال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن الفيروس يدعى «نورو» وهو أحد الفيروسات المعروفة التي تسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، موضحاً أنه يطلق عليه فيروس القيء المرتبط بفصل الشتاء.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «الحياة»، إن أعراض هذا الفيروس هي القيء والإسهال، لافتاً إلى أنه موجود منذ سنوات طويلة ولكنه ينتشر في فصل الشتاء.

وتابع أن السبب في انتشاره مرة أخرى اختلاط الناس بعد فترة الغلق التي تبعت فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن الأعداد المصابة بهذا الفيروس في بريطانيا ازدادت بنسبة 50%.

وأوضح أنه يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم الاهتمام بالأعراض، لكن احتمال الوفاة قليل.

وذكر أنه من الفيروسات البسيطة، ولكن يكون الأمر مقلقاً عندما يصاب به كبار السن، لأن مناعتهم ضعيفة وقدرتهم على تحمل الجفاف الذي يسببه الفيروس قليلة.