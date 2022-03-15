شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأوكراني يكشف عن إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحاسبة المسؤولين عن أعمال الحرب في بلاده، كاشفا عن إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا.



وأضاف زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو أن هذه الإجراءات ستطال "كل شخص مسؤول عن الحرب. أي شخص مسؤول عن تدمير الديمقراطية. أي شخص مسؤول عن القمع ضد الشعب".

وقال في المقطع الذي بثه من المكتب الرئاسي في كييف إن "الجيش الروسي مسؤول بالتأكيد عن جرائم حرب، وعن كارثة إنسانية تمت عمدا" في المدن الأوكرانية.

وأوضح أن روسيا بدأت تدرك أنها لن تحقق أي شيء من خلال الذهاب إلى الحرب، مضيفا: "لم يتوقعوا (الروس) مثل هذه المقاومة. لقد صدقوا دعايتهم التي كانت تكذب علينا منذ عقود".

وأكد أن المفاوضات بين الممثلين الأوكرانيين والروس ستستأنف اليوم الثلاثاء.

وميدانيا، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، لسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية على الأقل صباح الثلاثاء في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، ولم يكن بالإمكان معرفة السبب بشكل فوري.

وشاهد أحد مراسلي الوكالة أيضا عمودا من الدخان يرتفع من بعيد، لكنه لم يتمكن من التوجه الى المكان بسبب حظر التجول الليلي الذي ينتهي عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش. وأحيانا تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن أسلحة الدفاعات الجوية.

على صعيد آخر، قالت محطة أوكرانيا 24 التلفزيونية اليوم الثلاثاء إن إمداد الكهرباء عاد مجددا لمحطة تشرنوبيل للطاقة النووية الأوكرانية، مضيفة أن السلطات أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

وكانت شركة تشغيل شبكة الكهرباء المملوكة للدولة يوكرنرجو قد قالت أمس الاثنين إن محطة تشرنوبيل تعتمد على الكهرباء من مولدات ديزل بعد أن تضررت إمدادات الكهرباء الخارجية مرة أخرى.

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم الثلاثاء.

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق الإثنين، توقف المفاوضات مع روسيا بسبب مشكلة تقنية على أن تستأنف الثلاثاء.

وقال ميخايلو بودولياك، المفاوض ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر: "نأخذ استراحة تقنية في المفاوضات حتى الغد" للسماح "بعمل إضافي لمجموعات العمل الفرعية وتوضيح" شروط معينة.

من ناحية أخرى، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية سيصيب الاقتصاد والنظام المالي في روسيا بالمزيد من المتاعب، إذ سيجعل من الصعب على موسكو إيجاد مصادر إقراض جديدة ويرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل.

وقال المسؤول لـ"رويترز"، إن وزارة الخزانة الامريكية تعتقد أن هناك الانكشاف المباشر في النظام المالي الأمريكي على السندات السيادية الروسية محدود، وإن التأثير الرئيسي سيقع على الاقتصاد الروسي الذي يئن بالفعل تحت وطأة عقوبات أمريكية.

من جانبه، تعهّد وزير الخارجية الإسرائيلي الاثنين عدم السماح لموسكو والأوليجارك الروس "بالالتفاف" على العقوبات الغربية المفروضة عليهم بعد غزو أوكرانيا.

وشدّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة العقوبات على روسيا والأثرياء المقربين من رئيسها فلاديمير بوتين على وقع استمرار القتال منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارة إلى سلوفاكيا إن "إسرائيل لن تكون قناة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا".

من جهته، أفاد المتحدث باسم الوزارة ليئور هايات وكالة فرانس برس الاثنين بأن الحكومة الاسرائيلية شكلت في مطلع آذار/مارس لجنة خاصة برئاسة مسؤول رفيع في الخارجية لتحديد سبل "التعامل مع تداعيات العقوبات وردود الفعل الإسرائيلية عليها"، دون أن يوضح إن كانت قد قدمت أي توصيات منذ تشكيلها.

وتحاول إسرائيل تحقيق توازن دقيق في موقفها من الحرب في أوكرانيا، لكنها تتعرض لانتقادات متزايدة من واشنطن وكييف بسبب عدم انضمامها إلى معسكر العقوبات ضد موسكو.

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر الهاتف الاثنين لأكثر من ساعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه قبل عشرة أيام في موسكو، بحسب مسؤول إسرائيلي كبير أوضح أنه اتصل أيضا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.

ويأتي تصريح لابيد في وقت ذكرت صحف محلية الاثنين أن طائرة الملياردير الروسي الإسرائيلي رومان أبراموفيتش المقرب من بوتين ومالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، حلقت من مطار تل أبيب بعد هبوطها فيه الأحد.

وأعلن المركز العالمي لإحياء ذكرى المحرقة النازية (ياد فاشيم) في القدس الأسبوع الماضي أنه علق علاقاته مع الملياردير الذي كان أحد مانحيه الرئيسيين.

ميدانيا، أصيب صحفي بريطاني يغطي الحرب في أوكرانيا لحساب محطة فوكس نيوز، ونقل الإثنين إلى مستشفى قرب كييف، وفق ما أعلن التلفزيون الأمريكي الذي لم يحدد مدى خطورة إصابته.

وقال التلفزيون في بيان "في وقت سابق اليوم أصيب مراسلنا بنجامين هول أثناء إنجاز تقارير خارج كييف".

وأضاف "لدينا تفاصيل محدودة في هذا الوقت، لكن بن نُقل إلى المستشفى وتحاول فرقنا على الأرض جمع معلومات إضافية في ظل تطور الوضع بسرعة".

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها على فيسبوك أن صحافيا بريطانيا أصيب بشظايا في ساقيه ونُقل إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة.