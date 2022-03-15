شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثير للأتربة بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية



قال مركز الأرصاد الوطني في السعودية، إنه ستنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، في حين تتشكل فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ويستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

البحرين

قالت وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم رطب مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق عند الصباح الباكر، ثم يتحول إلى معتدل بوجه عام عند المساء.

والرياح متقلبة الاتجاه وعموما شمالية من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى جنوبية شرقية عند المساء وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم: دافئ و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة. خلال النهار

أما ليلاً فهو مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.