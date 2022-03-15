شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالبنك الدولى يدعو لبنان لإطلاق خطة التعافى الاقتصادى بأسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار الحكومة اللبنانية إلى إطلاق خطة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اسرع وقت ممكن، معتبرا أن الوقت أصبح داهما.



وأضاف كومار في تصريح له أن هناك حاجة للتوصل الى اطلاق خطة التعافي واعتماد خطة اصلاح للقطاع الكهربائي بشكل فوري دون تأخير، وذلك تمهيدا للحصول على الدعم من المجتمع الدولي.



وأوضح البنك الدولي له نحو 800 مليون دولار أمريكي يتم استخدامها في العديد من المشاريع في لبنان، موضحا أن البنك طلب من الحكومة اللبنانية ان تراجع وتعيد تخصيص هذه الموارد، حيث إن هناك مشاريع بدأت قبل الأزمة التي تمر بها البلاد ولم تعد أولية واليوم مطلوب تحويل مخصصاتها لمشاريع أكثر أولوية للشعب اللبناني.

واعتبر أن الوضع اللبناني مؤلم والأزمة اللبنانية تصنف من بين أسوأ ثلاث ازمات في العالم، حيث أن نصف الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر كما أن التضخم وصل الى مستويات مقلقة تؤثر على الفقراء والتضخم الغذائي زاد نحو 400 بالمئة وأصبح من أكبر النفقات التي تتكبدها الأسرة.



وأكد أن الأزمات الحالية في العالم من شأنها أن تفاقم الأزمات لدى اللبنانيين، موضحا أن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية "أمان" الممول من البنك الدولي والذي تم إطلاقه اليوم يتضمن تقديم المساعدة النقدية للعائلات الكثر فقرا والمساعدات لنحو87 الف طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18عاما في المدارس، مشيرا إلى أن هدف المشروع يهدف الى بناء نظام شبكة أمان اجتماعية وطنية يسمح للبنان بان يواجه الصدمات المستقبلية.